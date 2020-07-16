Altay: "Var olan bir anayasaya beğensek de beğenmesek de uymak zorundayız"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.
16.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:44
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Altay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA