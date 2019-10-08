Altay uzun atladı

08.10.2019 12:30

TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta maçında evinde Bursaspor'u 2-1 yenen Altay, kazandığı 3 puanla 5 basamak birden tırmandı.

Ligde 6'ncı haftayı 9 puanla 11'inci sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Bursaspor galibiyetiyle birlikte 12 puanla 6'ncı sıraya yerleşerek Play-Off hattında kendine yer buldu. Bu sezon ikinci kez adını ilk 6'ya yazdıran İzmir temsilcisi, Süper Lig hedefiyle başladığı 2019-2020 sezonunda iddialı olacağını gösterdi. Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından üst üste Altınordu (D) ve Ekol Göz Menemenspor'la oynayacağı İzmir derbilerini kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Altay, 4 günlük iznin ardından yarın çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: DHA