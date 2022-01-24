Altay umut tüketiyor

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8'inci mağlubiyetini evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek alan Altay, kümede kalma umutlarını yitirmeye başladı. Geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off finalini kazanarak 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen siyah-beyazlılar, müthiş bir başlangıç yaptığı 2021-22 sezonunun 8'inci haftasından itibaren inanılmaz bir düşüş yaşadı. Konyaspor yenilgisiyle galibiyet özlemi 16 haftaya yükselen İzmir ekibinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Son 16 maçında 13 mağlubiyet, 3 beraberlik alan 18 puanlı 19'uncu sıradaki Altay sergilediği futbolla da ümit vermedi.

YENİ STADINDA YÜZÜ GÜLMEDİ

Devre arasında sol kanat Erhan Çelenk'le yollarını ayırıp, kadro dışı kalan Tolga Ünlü'yü affeden siyah-beyazlılar, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemedi. İzmir temsilcisine, FIFA tarafından önümüzdeki iki dönem için transfer yasağı getirildiği öğrenildi. Altay'a eski yabancı oyuncusu Putsila'nın dava açtığı, ayrıca Olympique Lyon'un gurbetçi Melih Altıkulaç transferinden sezon başında vazgeçen Altay'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.