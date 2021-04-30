Altay, Ümraniyespor maçına hazır
TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay, karşılaşma için son antrenmanını İstanbul'da yaptı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay, karşılaşma için son antrenmanını İstanbul'da yaptı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay müsabakasında, hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz