Altay - Ümraniyespor maçı hangi gün, saat kaçta? kanalda? Altay - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
24.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:41
Altay ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Altay Alsancak Stadı, İzmir'da oynanacak. Altay - Ümraniyespor maçı hangi gün, saat kaçta? kanalda? Altay - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek Altay - Ümraniyespor maçı hangi gün, saat kaçta? kanalda? Altay - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
ALTAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Altay-Ümraniyespor Maçı 25 Aralık Cuma günü oynanacak. Altay-Ümraniyespor Maçı 19:00'de başlayacak.
ALTAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.