Altay - Ümraniyespor maçı hangi gün, saat kaçta? kanalda? Altay - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Altay ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Altay Alsancak Stadı, İzmir'da oynanacak. Altay - Ümraniyespor maçı hangi gün, saat kaçta? kanalda? Altay - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?