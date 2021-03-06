Altay, Tuzlaspor maçına hazır
06.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:28
TFF 1. Lig'de yarın Tuzlaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig'de yarın Tuzlaspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
Geçen hafta lider GZT Giresunspor'u yenerek averajla 6. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, aynı puana sahip Tuzlaspor'la yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak.
Müsabakada hakem Kadir Sağlam görev yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz