Altay Transferde Sona Geldi

SPOR Toto 2'nci Ligi'nde mücadele edeceği yeni sezonun hazırlıklarına yarın başlayacak olan Altay, transfer çalışmalarında sona gelmenin rahatlığını yaşıyor.



Şu ana dek Keçiörengücü'den golcü Yıldıray ve kaleci Egemen, Sivasspor'dan stoper İbrahim Öztürk, Bandırmaspor'dan sol bek Serkan ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ön libero Fatih'i renklerine bağlayan Altay, Atiker Konyasporlu orta saha oyuncusu Maksut ve üçüncü kaleci olarak düşünülen bir ismi alıp, transferi kapatmayı planlıyor. Maksut'un salı günü İzmir'e gelip imza atacağı kaleci transferinin ise yarın bitebileceği kaydedildi.



Listelerindeki tüm futbolcuları aldıklarını söyleyen Futbol Direktörü Özden Töraydın, "Yeni transferlerimizden bazıları liste başı, bazıları alternatif isimlerdi ama hepsine güvenimiz tam. Hedefimiz geçen sezon olduğu gibi yine bir üst lig" dedi. Töraydın, ismini gizli tuttukları genç bir kaleci ile imza aşamasına geldiklerini, Konyaspor'la sözleşme yenileyecek Maksut'u ise kiralık alacaklarını açıkladı.



Teknik direktör Cüneyt Biçer'le yola devam eden Altay, iç transferde sözleşmesi sona eren İbrahim Akın, Hayrullah, Ferdi, Ulaş, Halil Yılmaz, Necdet, Murat Türkkan ve Mustafa ile da yeniden anlaştı. - İzmir