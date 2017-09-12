Altay Transferde Sınırı Aştı

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada 6 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Altay'ın transfer hesabı tutmadı.



Geçen sezon 3'üncü Lig'de play off birincisi olarak kupa kaldıran siyah beyazlılarda yönetim ve teknik heyet, yeni sezon öncesi en az 5, en fazla 7 takviye yapmayı planladı. Ancak Altay, dış transferde 11 futbolcuyla anlaşıp 12 oyuncuyla yollarını ayırdı. İlk 2 maçta yeni transferlerden 5'i ilk 11'de yer alırken, 3 yeni transfer de sonradan oyuna girerek takıma katkı sağladı. Altay'da kaleci Egemen, sol bek Serkan, stoper İbrahim Öztürk, ön libero Maksut ve orta saha oyuncusu Fatih, 11'in vazgeçilmezi oldu.



4-0'lık Zonguldak Kömürspor galibiyetinde son 5 dakikada şans bulmasına rağmen son golün asistini yapan, Kahramanmaraş deplasmanında ikinci yarıda oyuna girip 60'ıncı dakikada rakip fileleri sarsan Ozan Sol ise ilk 11'e göz kırptı. Son transferler forvet Doğan ve ön libero Ferhat da Kahramanmaraş'ta ikinci yarıda görev alarak ilk defa forma giydi.



Özellikle hücumda alternatifli bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Aldığımız tüm futbolculara kefilim. Önümüzde kupada ve ligde art arda oynayacağımız kritik karşılaşmalar var. Teknik ekibimiz rotosyona gidecek ve herkese şans gelecek" dedi. - İzmir