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Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Altay, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Altay, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Aralık Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek Altay, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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