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Altay - Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu

Altay - Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Altay - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Altay - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, lider Trabzonspor' konuk edecek. Yarın, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Altay - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

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