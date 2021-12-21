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Altay-Trabzonspor maçından notlar

Altay-Trabzonspor maçından notlar
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de Altay-Trabzonspor karşılaşmasında her iki takımın teknik direktörleri son oynadıkları lig maçına göre üçer farklı isimle oynadı.

Spor Toto Süper Lig'de Altay- Trabzonspor karşılaşmasında her iki takımın teknik direktörleri son oynadıkları lig maçına göre üçer farklı isimle oynadı.

Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.

Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.

Altay-Trabzonspor maçından notlar

Altay-Trabzonspor maçından notlar

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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