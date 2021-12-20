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Altay, Trabzonspor maçına hazır

Altay, Trabzonspor maçına hazır
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altay-Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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