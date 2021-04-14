Altay, TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Altay ile Ankaraspor yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Altay ile Ankaraspor yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Ligde geçen hafta konuk ettiği Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek ilk 2 sıradaki takımlarla puan farkı açılan Altay, yarın düşme hattındaki rakibini yenip ilk 2 için iddiasını sürdürmek istiyor.

Deplasmanda 5 maçtır kazanan Altay'ın rakibi Ankaraspor son 2 müsabakasını kayıpsız geçti. Haftaya 22 puanla 17. durumda giren Ankaraspor'da Ercan Yazıcı'nın sarı kart cezası bulunuyor.

Altay, ligin ilk yarısında rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Türker Ertürk Vladimir Putin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altay, TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 09:29:43. #1.16#

title