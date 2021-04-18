Altay, TFF 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek
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Altay, TFF 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek

Altay, TFF 1. Lig'de yarın Adanaspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde Altay ile Adanaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de 31. hafta mücadelesinde Altay ile Adanaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından Beypiliç Boluspor'a 1-0 mağlup olan, Ankaraspor'la 2-2 berabere kalan Altay, ilk 2 sıradaki takımlardan uzaklaştı. Haftaya 54 puan ve averajla 4. sırada giren Altay, play-off için konumunu sağlamlaştırmak amacıyla galibiyet arayacak.

Son 3 haftada Ankaraspor'a mağlup olmasına rağmen Beypiliç Boluspor ve Akhisarspor'u yenerek düşme hattında uzaklaşan Adanaspor, bu haftaki sonuçlara göre matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyebilir.

Ligin ilk devresinde Altay, deplasmanda rakibini 4-1'lik skorla yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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