Altay, TFF 1. Lig'de 3. kez play-off finali oynayacak
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Altay, TFF 1. Lig'de 3. kez play-off finali oynayacak

Altay, TFF 1. Lig'de 3. kez play-off finali oynayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Altay, 2002-2003'te beri uzak kaldığı Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde mücadele edecek.

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Altay, 2002-2003'te beri uzak kaldığı Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde mücadele edecek.

Ligde normal sezonu 5. sırada tamamlayan ve play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 yenen Altay, bu müsabakanın rövanşında rakibini İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla adını play-off finaline yazdıran İzmir temsilcisi, 6. defa yer aldığı play-off'ta 3. kez finale yükseldi.

Play-off mücadeleleri

Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, 26 Mayıs Çarşamba günkü finalde Süper Lig vizesi arayacak. Siyah-beyazlı ekibin rakibi bugün oynanacak Yılport Samsunspor-Altınordu maçının ardından belli olacak.

Altay, 8 ekibin yer aldığı 2000-2001'de play-off çeyrek finalinde Konyaspor'u penaltı atışları sonucunda eledikten sonra yarı finalde Sakaryaspor'a yenilmişti.

2008-2009'da yarı finalde Kasımpaşa'yı geçemeyen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'ta Konyaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.

2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig'de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig'e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig'e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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