Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Yarışı bırakmayacağız"
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Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Yarışı bırakmayacağız"

26.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:03
Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz:

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor'a yenilerek zirve yarışında yara alan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, kendinden emin konuştu.

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor'a yenilerek zirve yarışında yara alan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, kendinden emin konuştu. Ligde galibiyetler olduğu kadar mağlubiyetlerin de olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Amacımız belli. Sezon sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. İnşallah Altay'a yakışan mücadele ile hedefe ulaşacağız. İki hafta önce liderdik, tekrar seri yakalayacağız. Yarışı bırakmayacağız. Böyle mağlubiyetler bizi daha çok kamçılayacak" diye konuştu. Teknik patron İldiz, yeni transferlerin lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından daha sağlıklı bir kadroyla sahada olacaklarını belirtti. Altay, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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