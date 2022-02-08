Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "Hedefimize odaklanmalıyız"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Cuma günü kendisi gibi düşme hattındaki Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altay, rakibini yenip üst üste 2. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Ligde 16 maç sonra İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Altay, 25. haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın tekrar hizmete girmesinin ardından bu statta çıktığı Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını puansız geçen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'u yenerek statta ilk galibiyetini almak istiyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor maçının büyük önem taşıdığını belirterek, "Göztepe galibiyetini hemen unutmalıyız. Hedefimize odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Altaylı savunma oyuncusu Murat Akça da son maça kadar pes etmeyeceklerini belirterek, "Henüz bir şey başarmadık. Kalan maçlardan da istediğimizi alıp taraftarımızdan o zaman özür dileyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe derbisinde bir penaltı yaptıran, ikinci golün de asistini yapan Kazımcan Karataş da Göztepe karşılaşmasının ardından gece uyuyamadığını, yetiştiği Altay'a borcunu ödeyip Avrupa'ya transfer olmak istediğini kaydetti.

Öte yandan, 1982'den itibaren 14 yıl Altay'da masörlük yaptıktan sonra kulüpten ayrılan masör Mahmut Çalış, siyah-beyazlı ekiple çıktığı Göztepe maçında galibiyet mutluluğu yaşayarak yıllarını adadığı kulübüne bir derbi zaferiyle döndü.