Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi
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Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay'da 2021-2022 sezonu öncesi yeniden anlaşılan teknik direktör Mustafa Denizli ve transfer edilen oyuncular için imza töreni düzenlendi.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da 2021-2022 sezonu öncesi yeniden anlaşılan teknik direktör Mustafa Denizli ve transfer edilen oyuncular için imza töreni düzenlendi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen toplu imza töreninde konuşan kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ile tekrardan bir sezon daha beraber olmanın kendileri için onur ve gurur olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam ile geçen sezon attıkları imzanın sonsuza kadar geçerli olduğunu aktaran Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Yeni bir törenle bunu yineleyeceğiz ama bir Altaylı olarak bizim için sevgili hocamız kulübümüzün bir efsanesi. Bir Altaylı olarak çok heyecanlıyım. Masada onunla beraber olmak her Altaylının hayalidir. Bizimle yola devam ettiği için kendisine teşekkür ediyorum."

Ekmekçioğlu, kadrolarına kattıkları yeni isimler için uzun süre uğraştıklarını belirterek, "Derin bir liste çalışması yaptık. Hem bize katkı sağlayacak hem de bizimle uzun yıllar birlikte olacak isimlerle anlaşmaya çalıştık. 1 veya 2 transfer daha planlıyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli de bu yaptıkları imza töreninin bir formalite olduğunu dile getirerek, "Bu camiadan yetişenlerin imzaları değil verdiği sözler geçerlidir. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Geçen sezon kulübümüzün bana ihtiyaç duyduğu anda kulübe döndüm ve onlarla mücadele ederek hedefimize vardık." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesinde planladıkları birçok ismi kadrolarına kattıklarını, 1-2 transferin gerçekleşmediğini kaydeden Denizli, yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Denizli, ligde çok önemli rakiplerle mücadele edeceklerini belirterek, "Bu imza sadece formalitedir, önemli olan verilen sözlerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Denizli ve takıma katılan yeni isimlerle imza töreni gerçekleştirildi.

Altay, şu ana kadar transferde İranlı Mohammad Naderi, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Fildişi Sahilli futbolcular Serge Arnaud Aka ile Daouda Karamoko Bamba, Şilili Martin Rodriguez ile Cesar Pinares, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini açıkladı.

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi
Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi
Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi
Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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