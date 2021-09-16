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Altay 2.5 günde 23 milyon TL kazandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay 2.5 günde 23 milyon TL kazandı

Süper Lig takımlarından Altay, kripto para platformu Icrypex iş birliğinde üretilen Altay Fan Token'ın ön satışından 60 saat içinde 23 milyon TL'lik dev gelir elde etti.

Süper Lig takımlarından Altay, kripto para platformu Icrypex iş birliğinde üretilen Altay Fan Token'ın ön satışından 60 saat içinde 23 milyon TL'lik dev gelir elde etti. Bu hafta başında 13 Eylül'de ön satışa çıkarılan 28 milyon 710 bin adet Altay Fan Token, planlanan tarihten 2 gün önce tükendi. Geçen hafta İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda tanıtımı yapılan proje, kısa sürede büyük ilgi gördü.

25 yıllık bir iş birliğini kapsayan anlaşmanın ön satışından 60 saatte 23 milyon TL gelir edilirken, siyah-beyazlı kulüple firma arasında yapılan anlaşma gereği halka arzlardan elde edilen gelirin yüzde 87.5'i Altay'ın olacak. Altay, ön satıştan 20 milyon TL'nin üzerinde net gelir alacak. Ön satış sürecinde 0.80 TL üzerinden satışa sunulan Altay Token, 17 Eylül Cuma saat 00.00 itibariyle 1.00 TL üzerinden halka arz edilecek. Ön satış sürecinde kullanıcıların satın aldığı Altay Fan Token'lar 90 gün boyunca kilitli kalacak.


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