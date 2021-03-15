Altay tam gaz ilerliyor
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Altay tam gaz ilerliyor

15.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:06
Altay tam gaz ilerliyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de Giresunspor (D) ve Tuzlaspor galibiyetlerinin ardından deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u da 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yapıp 47 puana ulaşan Altay, Süper Lig yarışında kaza yapmadan yoluna devam ediyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Giresunspor (D) ve Tuzlaspor galibiyetlerinin ardından deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u da 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yapıp 47 puana ulaşan Altay, Süper Lig yarışında kaza yapmadan yoluna devam ediyor. Deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmada Eskişehirspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Balıkesirspor'u dize getiren siyah-beyazlılar, dış sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. İzmir temsilcisi evindeki 5-0'lık Tuzlaspor galibiyetinin ardından Balıkesir'den 3-0'lık zaferle dönerek son 2 haftada 8 gol atıp, kalesini gole kapattı. Lider Giresunspor'la arasındaki puan farkını 3 haftada 15'ten 6'ya düşüren Altay, direkt ilk 2'den 18 yıldır hasretini duyduğu Süper Lig'e yükselme şansını iyice artırdı.

Siyah-beyazlı ekibi çıkışa geçiren teknik direktör Osman Özköylü, takımın başında yer aldığı 6'ncı maçında 4'üncü galibiyetini alarak alkış topladı. Balıkesirspor galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Sahada istediklerimizi yapan, topa sahip olan, kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir Altay takımı vardı. Gelişim sürecimiz çok olumlu ilerliyor. Aynı sonuçları almak en büyük temennimiz" dedi.Frikikten rakip fileleri sarsan sol bek Mehmet Erdem'in ilk gol sevincini yaşadığı siyah-beyazlılarda cuma günü Bornova'da oynanacak Menemenspor maçı öncesi stoper Berkay sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sağ bek Tolga'nın cezası ise sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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