Altay Takasa Kapalı

SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Altay, Süper Lig kulüplerinin talip olduğu genç oyuncuları Atakan ve Furkan için yapılan takas tekliflerini kabul etmedi.



19 yaşındaki ön libero Atakan'ı transfer etmek isteyen Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor, Altay'a 700 bin TL ve takas olarak bazı oyuncular önerdi. Genç futbolcunun bonservis bedrelini 1.5 milyon TL olarak belirleyen siyah beyazlı kulüp, "Bu şartlarda Atakan'ı vermemiz mümkün değil. Ayrıca oyuncu takasını da düşünmüyoruz" cevabını verdi.



21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Furkan için ise Sivasspor'un nabız yokladığı bildirildi. Furkan transferinde de transfer takası düşenmeyen Altay, genç oyuncunun bonservis ücretini 1 milyon TL olarak belirledi. Altay yönetimi, "İki oyuncumuz da bizim için çok değerli. Atakan ve Furkan'ın önlerini kapatmak istemeyiz ancak gerçek değerlerini bulmadan onları satmayız" görüşünde birleşti.



- İzmir