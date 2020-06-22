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Altay Süper Lig yolunda

TFF 1'inci Lig'e koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk maçında, evinde, zirve yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Altay, aldığı kritik galibiyetle Süper Lig umudunu güçlendirerek hedefe bir adım daha yaklaştı.

Altay Süper Lig yolunda
22.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:13

TFF 1'inci Lig'e koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk maçında, evinde, zirve yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Altay, aldığı kritik galibiyetle Süper Lig umudunu güçlendirerek hedefe bir adım daha yaklaştı. Rakibini usta golcü Paixao (2) ve Kappel'in golleriyle deviren siyah-beyazlı takım son 5 haftaya ilk 2 iddiasını koruyarak girdi. En son 2002-03 sezonunda Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi, 17 yıllık özlemi dindirmek için gün saymaya başladı. Üst üste, düşme hattında yer alan Eskişehirspor (D) ve Osmanlıspor'la karşılaşacak Altay, daha sonra zirve yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la final maçlarına çıkacak. Siyah-beyazlılar son hafta Giresunspor'a konuk olacak.

Süper Lig potasındaki Erzurumspor'la arasındaki 4 puanlık farkı koruyan İzmir temsilcisi, adını yeniden Play-Off hattına yazdırdı. İzmir'de üst üste İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor, Altınordu, Hatayspor ve Akhisarspor'u yenerek iç sahada 6'da 6 yapan Altay, yenilgi yüzü görmediği Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda toplamda 7'nci galibiyetine imza attı. Takımın başında çıktığı 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan toplayan teknik direktör Yalçın Koşukavak, "İnşallah kalan 5 maçı da geçer ve Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız" diye konuştu. Siyah-beyazlılarda Kappel'e asist yapan kaptan Özgür, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Eskişehir deplasmanı öncesi forvet Yaser'in cezası ise sona erdi.

KRAL KALDIĞI YERDEN DEVAMAltay yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada sözleşmesini 2 yıl uzattığı Marco Paixao, gollerine devam ederek taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını topladı. Geçen sezon 29 gol attığı ligde bu sezon 19 gole ulaşan Portekizli yıldız, bir gol daha atması halinde sözleşmesinde yazan özel madde nedeniyle 30 bin euro bonus elde edecek. Gol krallığı yarışında yine zirvede yer alan ve son 9 maçın 7'sinde gol sevinci yaşayan Paixao, bu periyotta Boluspor, Adanaspor (3), Bursaspor, Altınordu, Hatayspor (2), Fatih Karagümrük ve Akhisarspor (2) filelerini toplam 11 kez sarstı.

Kaynak: DHA

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