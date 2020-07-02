Altay, Süper Lig yarışında sonuna kadar mücadele edecek Altay'ın golcü oyuncusu Marco Paixao ve genç stoper Cenk Özkacar, Süper Lig yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Altay'ın golcü oyuncusu Marco Paixao ve genç stoper Cenk Özkacar, Süper Lig yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Altay'ın TFF 1. Lig'in 31. haftasında dün akşam sahasında oynadığı ve Osmanlıspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırıp ligdeki krallık yarışında gol sayısını 20'ye çıkaran Portekizli yıldızı Marco Paixao, "Geçen hafta hiç ummadığımız bir beraberlik aldık. Osmanlıspor maçını kazanmak önemliydi. Tüm takım arkadaşlarımla bu maçın üstesinden gelmeyi bildik. Eskişehirspor maçında kaybedilen iki puan olmasaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik" dedi.

Hedeften sapma yok

Süper Lig'e çıkabilmek için son haftaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Sezonun bitmesine 3 maç kaldı. Her hafta sürpriz sonuçlar çıkıyor. Osmanlıspor maçını geride bıraktık. Önümüzde çok kritik maçlar var. Pazar günü Adana Demirspor ardından da içeride Erzurumspor ile oynayacağız. Bu iki maçı kazanıp iddiamızı son haftaya kadar götürmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımla beraber Süper Lig'e inanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

Cenk Özkacar: "Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz"

Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Cenk Özkacar ise Süper Lig yarışı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında bir kaza yaşadık. Hiç beklenmeyen puan kaybının ardından Osmanlıspor maçını kazanmak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Önümüzde üç tane final maçımız kaldı. Bu üç maçı da kazanıp sonuçların ne olacağını bekleyeceğiz. Belki direkt belki de Play-off'tan Büyük Altay'ı Süper Lig'e çıkaracağız" diye konuştu.

Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Dün akşam Osmanlıspor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Altay'da kart cezaları sona erecek Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı ve Leandro Kappel, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın görev vermesi halinde bu zorlu deplasmanda görev alabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA