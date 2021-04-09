Altay Süper Lig yarışında 6'da 6 peşinde

TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran şampiyonluk yarışındaki Altay yarın evinde Beypiliç Boluspor karşısında 6'da 6 hedefiyle çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran şampiyonluk yarışındaki Altay yarın evinde Beypiliç Boluspor karşısında 6'da 6 hedefiyle çıkacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı sol kanat Erhan ve sakatlığı bulunan sol bek Çağlar forma giyemeyecek. Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen 53 puanlı 3'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, 32 puanı bulunan 12'nci basamaktaki rakibini İzmir'den eli boş göndererek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Evinde 23 Şubat'ta Altınordu'ya 3-1 yenildikten sonra çıktığı 5 müsabakada Giresunspor'u 2-1 (D), Tuzlaspor'u 5-0, Aydeniz Et Balıkesirspor (D) ve Menemenspor'u 3-0, Bursaspor'u ise 3-1 yenerek müthiş bir çıkış yakalayan Altay, son 6 müsabakada serisini sürdürerek adını ilk 2'ye yazdırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Boluspor'u bu kez dize getirmenin planlarını yapıyor. Dış sahadaki son 3 maçını kazanan Bolu ekibi karşısında dikkatli olmaları konusunda öğrencilerini uyaran teknik direktör Osman Özköylü, 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı