Altay, Süper Lig'e yeni oyuncularının golleriyle galibiyetle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, Süper Lig'e yeni oyuncularının golleriyle galibiyetle döndü

Altay, Süper Lig'e yeni oyuncularının golleriyle galibiyetle döndü
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek lige galibiyetle başladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Daouda Bamba'nın golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Altay, ikinci yarının sonuna doğru Thaciano ile bir gol daha buldu. Siyah-beyazlı ekip müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı.

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Süper Lig vizesi alan Altay, ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

Bamba'dan 2 gol

Siyah-beyazlı ekibin Norveç'in Brann takımından kadrosuna dahil ettiği Fildişi Sahilli Bamba, Altay kariyerine 2 golle başladı. Müsabakanın ilk yarısında fileleri 2 kez havalandıran Bamba'nın 1 golü VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Suat Arslanboğa tarafından geçerli sayılmadı.

Altay'ın bir diğer transferi Thaciano da sonradan dahil olduğu oyunda takımının 3. golüne imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin bir diğer yeni oyuncusu Cesar Pinares ilk maçında 1 asistle oynadı.

Mustafa Denizli 6. maçını da kaybetmedi

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Geçen sezon Denizli yönetiminde ligde Ümraniyespor ve Bandırmaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, play-off'ta İstanbulspor'la oynadığı 2 maçı da kazandıktan sonra play-off finalinde Altınordu'yu yendi.

Altay, Süper Lig'e de Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Işın Karaca Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay, Süper Lig'e yeni oyuncularının golleriyle galibiyetle döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 00:06:07. #1.15#

title