Altay, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, 8. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, 8. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Gaziantep-Altay müsabakasında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. Ligde son 3 müsabakasında 9 puan çıkaran Altay, 8. haftaya 15 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Gaziantep karşısında üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak siyah-beyazlı ekipte Martin Rodriguez'in sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak iki ekip en son 2018-2019'da TFF 1. Lig'de karşılaştı. O sezon İzmir'deki müsabaka 1-1 berabere biterken, Gaziantep'teki karşılaşmayı ise ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

 Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Oğuzhan Koç
Spor Abdullah Avcı Mehmet Topal Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Mahmut Demirtaş Memduh Büyükkılıç Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altay, Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:03:39. #1.11#