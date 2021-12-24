Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak - Haberler Spor
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Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak

Altay, Süper Lig'de ilk devreyi Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Altay, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Altay, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kasımpaşa- Altay karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. Ligde 11 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk devrenin son haftasına düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde 18 puanla 16. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 12 puanla son sırada yer alıyor.

Altay'da İbrahim Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

Kasımpaşa ile 11. randevu

Süper Lig'de yarın 11. kez karşılaşacak iki takımın geride kalan 10 maçında Altay'ın 5, Kasımpaşa'nın 2 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altay 12, Kasımpaşa ise 6 gole imza attı.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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