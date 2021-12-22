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Altay, Süper Lig'de evinde son 5 maçta 1 puan aldı

Altay, Süper Lig'de evinde son 5 maçta 1 puan aldı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay, 11 haftadır galip gelemediği ligde iç sahada çıktığı son 5 maçta sadece 1 puan alabildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay, 11 haftadır galip gelemediği ligde iç sahada çıktığı son 5 maçta sadece 1 puan alabildi.

Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 11 müsabakada 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu süreçte iç sahada 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi alan Altay, dış sahada ise 6 müsabakada 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Ligde 18 puanla 16. sırada bulunan Altay, bugün Çaykur Rizespor'un Demir Grup Sivasspor'u yenmesi halinde düşme hattına gerileyecek.

Daha önce yine Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah beyazlı ekip, dün de 1-0 üstünlük kurduğu Trabzonspor karşılaşmasından puansız ayrıldı.

Altay'da dün takımının tek golünü atan Cebrail Karayel, siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol atan 12. farklı isim oldu.

İlk yarının son maçında 25 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Altay daha sonra Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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