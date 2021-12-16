Altay, Süper Lig'de deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta açılış mücadelesinde Altay, yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.
Çotanak Spor Kompleksi'ndeki GZT Giresunspor-Altay müsabakası saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9 maçtır galip gelemeyen Altay, 17. haftaya 18 puanla 16. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Eric Björkander de hafta için takımla çalışmalara katıldı.
Giresunspor'la 13. randevu
Altay ile GZT Giresunspor, Süper Lig'de en son 1976-1977 sezonunda birlikte mücadele etti.
Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Altay, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Giresun'daki 6 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri