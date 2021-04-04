Altay Süper Lig aşkına
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Altay Süper Lig aşkına

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay Süper Lig aşkına

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 maçını kazanıp Süper Lig yolunda iddialı konuma gelen Altay, milli aranın ardından yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.

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Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 maçını kazanıp Süper Lig yolunda iddialı konuma gelen Altay, milli aranın ardından yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibinde ülkesinin milli takımında koronavirüs testi pozitif çıkan Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Gençer Cansev, Harun Alpsoy ve Çağlar Birinci, Bursa deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen Altay, deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Haftaya lider GZT Giresunspor'un 6 puan gerisinde giren Altay, Karadeniz temsilcisinin puan kaybettiği haftada Bursaspor'u yenerek liderle puan farkını 4'e düşürmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Osman Özköylü, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Bursaspor deplasmanında mücadelemizi göstereceğiz. Kazanacağımıza inanıyorum" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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