Altay, Stachowiak'la imzaladı
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Altay, Stachowiak'la imzaladı

31.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:31
Altay, Stachowiak'la imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son olarak Yukatel Denizlispor forması giyen kaleci Adam Stachowiak ile anlaştı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, son olarak Yukatel Denizlispor forması giyen kaleci Adam Stachowiak ile anlaştı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen 34 yaşındaki Polonyalı file bekçisi, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzaladı. Stachowiak, İzmir ekibinin ara transferde kadrosuna dahil ettiği 8'inci futbolcu oldu. Altay, devre arasında Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Cebrail Karayel, Murat Akça, Marcio Mossoro ve İlhan Depe ile anlaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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