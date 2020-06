Altay Sportif Direktörü Uluç: Her maç final Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, cumartesi günü Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi.

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, cumartesi günü Eskişehirspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Pandemi sürecinin ardından çıktıkları ilk karşılaşmada Akhisarspor'u 3-1 yendiklerini hatırlatan Uluç, "Sezon başında belirlemiş olduğumuz Süper Lig hedefinde Akhisarspor maçı çok önemliydi. Oyuncularımız sahada mükemmel bir şekilde mücadele ederek üç puanı almasını bildi. Pandemi süreci sonrasında hangi takımın nasıl mücadele edeceğini bilmiyorduk ancak odaklandığımız tek şey vardı o da Akhisarspor'u mağlup etmekti. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

TFF 1'inci Lig'de her takımın her takımdan puan alabildiğine dikkat çeken Uluç, "Eskişehirspor ligde son sırada yer alsa da geçen hafta bizim gibi Süper Lig mücadelesi veren BŞB Erzurumspor rakibimizi uzatmanın son dakikalarında bulduğu golle mağlup edebildi. Eskişehirspor'u asla küçümsemiyoruz. Cumartesi günü deplasmandan üç puanla döneceğimize inanıyorum" dedi. Süper Lig yolunda her maçın final niteliği taşıdığını dile getiren Murat Uluç, "Sezonun bitmesine 5 maç kaldı. Biz her maçımızı final olarak görüyoruz. Eskişehirspor'u yenip rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz. Rakiplerimizin oynayacağı maçlardan çıkacak sonuçlardan çok biz kendi maçlarımızı kazanmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

- İzmir

Kaynak: DHA