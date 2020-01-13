Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı

13.01.2020 21:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:00

Altay, 27 yaşındaki sol bek Doğa İşeri ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi ara transfer döneminde kadrosunu yapılandırmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, Balıkesirspor'la yollarını ayıran 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Doğa İşeri ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğa İşeri, imzanın ardından takımın Antalya kampına katıldı. Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan başarılı sol bek, kariyerinde Kepez Belediye, Kemerspor 2003, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Balıkesirspor forması giydi. Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 15 lig maçına çıkan Doğa İşeri, 3 asist katkısı verdi.



Altay Spor Kulübü, transferi sosyal medya hesaplarından duyuyarak yaptığı açıklamada Doğa İşeri'ye siyah beyazlı forma altında başarıları diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA