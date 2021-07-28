Altay, Şilili Rodriguez'in transferini bitirmek üzere
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Altay, Şilili Rodriguez'in transferini bitirmek üzere

Altay, Şilili Rodriguez'in transferini bitirmek üzere
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Şili'nin Colo Colo takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Martin Rordiguez transferinde son aşamaya geldi.

Altay, Şili'nin Colo Colo takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Martin Rordiguez transferinde son aşamaya geldi. Rodriguez'i Türkiye'ye getiren siyah-beyazlıların transferi bitirmesi bekleniyor.

18 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Altay, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Eric Bjönkander, Ceyhun Gülselam, Taciano ve Karamoko Bamba transferlerinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılarda şimdiki hedef Şilili Martin Rodriguez. Şili'nin Colo Colo takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu ile prensip anlaşmasına varan İzmir temsilcisi, oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Altay'ın Colo Colo kulübüne 200 bin dolarlık çıkış maddesini ödeyerek transferi bitirmesi bekleniyor.

Kariyerinde Meksika'nın Atletico Morelia, Mazatlan FC, Cruz Azul, UNAM Pumas, Şili'nin Huachipato ve Colo Colo takımlarında forma giyen Martin Rodriguez, toplamda 221 resmi maçta forma giydi. Şilili kanat oyuncusu, bu maçlarda 25 gol atarken 29 kez de asist katkısı verdi. 12 kez Şili Milli Takımı'nın da formasını giyen Rodriguez, 1 gol kez gol sevinci yaşadı. - İZMİR

Altay, Şilili Rodriguez'in transferini bitirmek üzere

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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