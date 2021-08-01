Altay, Şilili Martin Rodriguez'i transfer etti
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Altay, Şilili Martin Rodriguez'i transfer etti

Altay, Şilili Martin Rodriguez'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili oyuncu Martin Rodriguez'i kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Altay, Şilili oyuncu Martin Rodriguez'i kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı, Rodriguez'in Erzurum kampına katıldığı bildirildi.

Daha önce Şili Milli Takımı'nda da forma giyen kanat oyuncusu Rodriguez, en son ülkesinin Colo Colo takımında mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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