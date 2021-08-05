Altay Serge Aka ile resmen imzaladı
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Altay Serge Aka ile resmen imzaladı

Altay Serge Aka ile resmen imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Serge Aka'yı resmen kadrosuna dahil etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Serge Aka'yı resmen kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlıların daha önce prensipte anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Mısır'ın El Gouna takımından Altay' transfer olan 26 yaşındaki orta saha takıma dahil oldu. Altay'ın her konuda anlaşma sağladığı Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'in de resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Son olarak ülkesi Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan 24 yaşındaki eldivenin kampa katlacağı açıklandı. 


Altay Serge Aka ile resmen imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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