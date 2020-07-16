Altay: "Sayın Devlet Bahçeli'nin, Atatürk sevgisinden şüphe etmem"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.
16.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:22
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, çoklu baro kanununun iptali için CHP adına Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Altay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA