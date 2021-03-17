Altay şan, Menemen can derdinde
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Altay şan, Menemen can derdinde

17.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:46
Altay şan, Menemen can derdinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Menemenspor maçında ev sahibi konumundaki siyah-beyazlılar şampiyonluk hedefiyle, misafir takım konumundaki sarı-lacivertliler ise kümede kalmak adına mücadele edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-Menemenspor maçında ev sahibi konumundaki siyah-beyazlılar şampiyonluk hedefiyle, misafir takım konumundaki sarı-lacivertliler ise kümede kalmak adına mücadele edecek. Son 3 maçını kazanarak 47 puana ulaşan ve direkt Süper Lig hedefinin 4 puan gerisinde yer alan Altay, 4'te 4 yapıp iddiasını güçlendirmek isterken, son 3 müsabakada galibiyet yüzü göremeyen ve düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan 28 puanlı Menemenspor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Altay oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Menemenspor ise aynı periyotta 6 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Siyah-beyazlılar 49 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 29 gol gördü. Sarı-lacivertliler, 29 gol atarken, 41 gol yedi. Altay'da bu sezon Yücel İldiz'in ardından göreve getirilen teknik direktör Osman Özköylü, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik gördü. Menemenspor'da Cenk Laleci'nin yerine takımın başına geçen teknik patron Ümit Karan ise 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İlk yarıdaki derbiyi Altay 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Altay'da sarı kart cezalısı stoper Berkay, Menemenspor'a karşı forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda savunmada İbrahim ya da Lokman'ın görev alması bekleniyor. Sağ bek Tolga'nın cezası ise sona erdi. Menemenspor'da ise kırmızı kart cezalısı ön libero İbrahim Adamu ile sarı kart cezalısı sağ bek Yusuf kadroda yer almayacak. Yusuf'un yerine iyileşmesi halinde Rıdvan'ın oynaması bekleniyor. Adamu'nun yerine ise Hamza ya da Berkay oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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