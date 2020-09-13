Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk haftasında eşleşen Altay-Samsunspor maçı ne zaman olacak? Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?

Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?
13.09.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:31

TFF ligi bu hafta itibari ile başladı. Maçlar büyük ilgiyle takip ediliyor. Özellikle koronavirüs önlemleri ile oynanan maçların seyircisiz olup olmayacağı, maçın hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu büyük merak. Bu soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ALTAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in yayın haklarını satın alan TRT, TRT Spor ekranlarından tüm TFF 1. Lig maçlarını canlı olarak yayınlanacağını duyurmuştu. Altay - Samsunspor maçınında TRT Spor ekranlarından ve beIN CONNECT'ten naklen yayınlanması bekleniyor.

Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?

ALTAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Altay - Samsunspor maçı 13 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Onur Özütoprak olacak.

ALTAY- SAMSUNSPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında mücadele, seyircisiz oynanacak.

Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi?

İlgili Haberler

Fenerbahçe maçı kaç kaç? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe canlı takip! İşte, ilk 11'ler
Fenerbahçe maçı kaç kaç? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz canlı izlenecek mi? Fenerbahçe canlı takip! İşte, ilk 11'ler
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fransa Antalya Gaziantep Yunanistan
Şu an buradasınız: Altay- Samsunspor maçı saat kaçta? Altay-Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay- Samsunspor maçı şifresiz mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 18:36:30. #1.14#
title