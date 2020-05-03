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Altay sahaya iniyor

Altay sahaya iniyor
03.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:47

TFF 1. Lig'in Süper Lig yarışında iddialı takımlarından Altay, koronavirüs salgınıyla lige verilen aranın ardından yarın toplanarak hazırlıklarına yeniden başlayacak.

TFF 1. Lig'in Süper Lig yarışında iddialı takımlarından Altay, koronavirüs salgınıyla lige verilen aranın ardından yarın toplanarak hazırlıklarına yeniden başlayacak. Futbolcuları Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne çağırdıklarını belirten Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Sosyal mesafeyi koruyarak toplantı yapacağız. Yaşanan süreci değerlendireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü'nden futbolculara bir test yapılmasını talep edeceğiz ve testin sonuçlarından sonra çalışmalara başlayacağız" dedi.

"Bu süreci oyuncular ve teknik ekip olarak iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz" diyen Başkan Ekmekçioğlu, "Ligler yeniden başladığında Süper Lig hedefi ile yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla yaptığı videokonferans toplantısının verimli geçtiğini kaydeden Ekmekçioğlu, "Liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih konuşulmadı, önümüzdeki hafta netleşir" yorumu yaptı.

HALKIN FUTBOLA İHTİYACI VARYaşanan sürecin psikolojik tarafı da olduğunu vurgulayan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Herkes bu süreçte evde kalıyor ve kendisini izole ediyor. Futbolun halkımız üzerinde olumlu etkisi var. Hepimiz futbolu çok özledik. Bu süreçi bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Futbol bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Takdir ve karar hükümetindir" şeklinde konuştu.2. LİG VE 3. LİG DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'le yapılan toplantıda özellikle 2. ve 3. Lig kulüplerinin 19 Mart'ta durdurulan sezonun oynanmaması yönünde tavsiyede bulunduklarını belirten Özgür Ekmekçioğlu, "Oranın fiziksel şartlarının zorluğunu ben de biliyorum. Herşeyden önce sağlık geliyor. Bütün kulüplerimizin gerekli tedbirleri aldığına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız, Spor Bakanımız, Bilim Kurulu ve TFF'nin alacağı kararı bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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