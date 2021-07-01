Altay Reza Asadi'nin peşinde
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Altay Reza Asadi'nin peşinde

Altay Reza Asadi'nin peşinde
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşma aşamasına gelen Altay, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşma aşamasına gelen Altay, bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlılarla hafta sonuna kadar resmi sözleşme imzalaması beklenen Denizli'nin yönetime liste verdiği bildirildi. Deneyimli teknik adamın eski öğrencisi İranlı Reza Asadi'yi takımda görmek istediği ifade edildi.Son olarak Avusturya ekiplerinden St. Pölten forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübünden ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu kaydedildi. Mustafa Denizli'nin 2019-2020 sezonunda İran'da çalıştırdığı Tractor FC'de top koşturan Asadi, geçen sezon Avusturya'da 8 resmi maçta forma giydi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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