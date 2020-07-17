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Altay Play-Off umudu arıyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tek golle yenilerek mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off yarışında bile Fatih Karagümrük'ün 2 puan gerisinde kalan Altay, yarın son hafta maçında Giresunspor'a konuk olacak.

Altay Play-Off umudu arıyor
17.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:37

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tek golle yenilerek mutlak şampiyonluk hedeflerken Play-Off yarışında bile Fatih Karagümrük'ün 2 puan gerisinde kalan Altay, yarın son hafta maçında Giresunspor'a konuk olacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. İlk 2 yarışında havlu atmasına rağmen Play-Off umudunu az da olsa koruyan Altay, galip gelse dahi tek rakibi Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yenilmesini bekleyecek.

İkili averajda İstanbul temsilcisinin gerisinde olan siyah-beyazlılar diğer sonuçların tümünde ilk 6 dışında kalacak ve sezonu tamamlayacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, sahaya umutla çıkacaklarını belirterek, "Biz kazanmak için elimizden geleni yapıp, rakibimiz Fatih Karagümrük'ün mağlup olmasını bekleyeceğiz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

ALTAY

Cihan - Abdulhamit, Abdulkerim, Erhan, Özgür, Yılmaz, Tatos, Putsila, Turgut, Kerim, Paixao


Kaynak: DHA

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