Altay, play-off için son kozunu oynuyor Altay, TFF 1. Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Giresunspor'u mağlup ederek, hata yapmak istemiyor.

Altay, TFF 1. Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Giresunspor'u mağlup ederek, hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılar, play-off sıralamasında yer bulabilmek için Fatih Karagümrük'ün kaybetmesini bekleyecek.

TFF 1. Lig'in son haftasında Altay, yarın 17.30'da Giresunspor'a konuk olacak. Ligde 51 puanla 7. sırada bulunan siyah-beyazlılar, play-off sıralamasında yer alabilmek için puan kaybı yaşamak istemiyor. İzmir ekibinin play-off iddiasını sürdürebilmesi için kazanması yetmiyor. Altay aynı zamanda Fatih Karagümrük'ün sahasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yenilmesini bekleyecek. Play-off şansını geçtiğimiz hafta sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 yenilerek büyük ölçüde kaybeden Altay, son kozunu oynayacak.

Koşukavaklı Altay, son maçı kazanmak istiyor

Giresunspor maçı öncesi Altay'da önemli bir eksik bulunmazken, 30. haftada Eskişehirspor deplasmanında çıkan tartışmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Giresun deplasmanında takımının başında yer alacak. Siyah-beyazlılar, aynı zamanda bu maçla ligin ikinci yarısındaki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. İzmir ekibi, ligin ikinci yarısında deplasmanda oynadığı son 5 deplasman maçından da 5 beraberlik çıkartırken toplamda oynadığı 8 maçta 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor'a yenilerek 10 maçlık yenilgisizlik serisi son bulan Altay, play-off sıralamasında yer bulamasa bile ligi galibiyetle kapatmak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA