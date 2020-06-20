Altay oynamak istiyor TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden verilen 3 aylık ara sonrası, yarın Akhisarspor'u ağırlamaya hazırlanan Altay Kulübü, rakip takımdan 3 futbolcu ve teknik direktör Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, açıklama yaptı.

TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden verilen 3 aylık ara sonrası, yarın Akhisarspor'u ağırlamaya hazırlanan Altay Kulübü, rakip takımdan 3 futbolcu ve teknik direktör Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, maçı oynamak istediklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın kapsamında yayınladığı talimatın açık olduğunu belirten Altay Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Talimatlar gereği bir takımın profesyonel kadrosunda 14 futbolcu kalana kadar maçlar oynanmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu bir sakatlık, iş kazası olarak görmek lazım. Zaten testler takımda pozitif vaka olup olmadığını tespit etmek için yapılıyor. Bizim bir çekincemiz yok. Talimatlar gereği sahaya çıkıp maçı oynarız. Ancak herkesin salgın nedeniyle dikkatli olması gerekiyor. Görüldüğü gibi test bir kez negatif çıkınca yapılan diğer testler pozitif çıkabiliyor. Takımlara sürekli test uygulanmasının sebebi bu" dedi.

Kaynak: DHA