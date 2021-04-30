Altay, Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak
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Altay, Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak

Altay, Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Yardımcılığını Mert Nobre'nin yaptığı Mustafa Denizli'nin ekibi Altay, son 2 haftaya 57 puanla 5. sırada girdi. Altay, 33. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.

Futbolculuk hayatına Altay'da başlayan ve "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.

2012-2013'te Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 2003-2004'te Manisaspor, 2016-2017'de play-off finali oynadığı Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkamamıştı.

Mustafa Denizli TFF 1. Lig'de görev yaptığı 67 maçta 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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