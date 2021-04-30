Altay, Mustafa Denizli ile ilk sınavında
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Altay, Mustafa Denizli ile ilk sınavında

Altay, Mustafa Denizli ile ilk sınavında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybettiği Akhisarspor maçından bir gün önce teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay, hafta içinde göreve başlayan teknik direktör Mustafa Denizli önderliğindeki ilk maçında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybettiği Akhisarspor maçından bir gün önce teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay, hafta içinde göreve başlayan teknik direktör Mustafa Denizli önderliğindeki ilk maçında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

İzmir ekibi, Play-Off iddiası az da olsa devam eden Ümraniyespor'u yenerek normal sezonun son maçı öncesi ilk 6'yı garantilemeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 3-1 mağlup etmişti. Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin raporuyla kadro dışı kalan Yekta, İlhan, Lokman, Harun, Gençer ve Abdullah kadroda yer almayacak.

ÖZGENER VE AŞKIN'DAN ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu ve Altay'ın eski başkanlarından İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Altay'ın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Mustafa Denizli'ye başarı diledi. Mahmut Özgener ve Hüseyin Aşkın, deneyimli teknik adamla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette ikiliye Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör İbrahim Akın eşlik etti.


- İzmir
Altay, Mustafa Denizli ile ilk sınavında
Altay, Mustafa Denizli ile ilk sınavında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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