Altay, Mossoro'ya imza attırdı
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Altay, Mossoro'ya imza attırdı

22.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:51
Altay, Mossoro'ya imza attırdı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Altay, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrılan Mossora ile anlaştığını duyurdu.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Altay, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrılan Mossora ile anlaştığını duyurdu.

Brezilyalı 10 numara, Başkan Özgür Ekmeçkioğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Mossoro, kendisi için hazırlanan klipte, "Merhabalar, en büyük Altay. Ben Mossoro" mesajı paylaştı. Ülkemizde daha önce Medipol Başakşehir formasını da giyen 37 yaşındaki sambacı, Süper Lig'de 189 maçta 21 gol kaydetti. Mossoro, Altay'ın devre arasında Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel'den sonra 6'ncı transferi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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