Altay moral bozmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay moral bozmadı

Altay moral bozmadı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'de ilk 2 maçını kazandıktan sonra dün evinde zirve ortağı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Altay, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen moral bozmadı.

Süper Lig'de ilk 2 maçını kazandıktan sonra dün evinde zirve ortağı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Altay, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen moral bozmadı. Ligde 3'te 3 yapan güçlü rakibine ikinci yarıda yediği üst üste gollerle boyun eğen siyah beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen araya 6 puanla 6'ncı sırada girdi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 90 dakika takımlarını destekleyen yaklaşık 5 bin Altay taraftarı, son düdüğün ardından tribüne çağırdıkları siyah beyazlı takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Altay, 83'üncü kez karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'ye 49'uncu kez yenildi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci resmi maçında ilk mağlubiyetini yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de art arda 5 galibiyet elde ederek 38 yıl sonra döndüğü kulübünün Süper Lig hasretine Play-Off'tan nokta koyan deneyimli teknik adam, bu sezon ilk 2 karşılaşmada puan kaybı yaşamamıştı. İzmir temsilcisi Mustafa Denizli önderliğinde ilk kez bir müsabakayı gol atamadan bitirdi. Futbolcularını mücadelelerinden ötürü tebrik eden teknik patron Denizli, "Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe. Haklı bir galibiyet aldılar. Üç maçta yakaladığımız 2 puan ortalaması yeni kurulmuş, ligin yenisi olan bir takım için iyi. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Ali Koç süreci bizzat takip ediyor
Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Ali Koç süreci bizzat takip ediyor
Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti
Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe'de goller peş peşe geldi! Valencia, Altay'ı da boş geçmedi
Fenerbahçe'de goller peş peşe geldi! Valencia, Altay'ı da boş geçmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neşet Ertaş Mesut Akusta Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altay moral bozmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:09:02. #1.14#

title