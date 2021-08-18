Altay, Mısırlı golcüsüne kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay, Mısırlı golcüsüne kavuştu

Altay, Mısırlı golcüsüne kavuştu
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay ilk maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerken, transferde de mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay ilk maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerken, transferde de mutlu sona ulaştı.

Bu sezon başında kadrosunu 8'i yabancı 9 takviyeyle yenileyen siyah-beyazlılar, Mısırlı golcüsüne nihayet kavuştu. İzmir ekibi uzun süredir peşinde olduğu Ahmed Yasser Rayan ile resmi sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Al Ahly takımında forma giyen Rayan'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. Rayan'ın hafta sonuna kadar lisansının çıkarılacağı ve cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kafilesine dahil edileceği bildirildi. Mısır'da El Gounah takımında kariyerine başlayan 23 yaşındaki forvet Ceramica Cleopatra'da da oynadı. İlk kez yurt dışında top koşturacak Rayan, profesyonel kariyerinde çıktığı 48 maçta 23 gol attı. Altay'ın Alanyaspor maçının ardından 1 ya da 2 takviye daha yapıp transferi noktalaması bekleniyor. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Zeydan Karalar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Kibariye Işın Karaca Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay, Mısırlı golcüsüne kavuştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:01:11. #1.14#

title