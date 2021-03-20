Altay, Menemenspor'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı
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Altay, Menemenspor'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı

20.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:54
Altay, Menemenspor'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u 3-0 mağlup eden Altay, üst üste 4. galibiyetini aldığı ligde puanını 50'ye çıkararak ilk 2 iddiasını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u 3-0 mağlup eden Altay, üst üste 4. galibiyetini aldığı ligde puanını 50'ye çıkararak ilk 2 iddiasını sürdürdü.

Bu sezon, 5 maçlık galibiyet serisi de bulunan siyah-beyazlı ekip, Menemenspor karşılaşmasıyla art arda 4 müsabakasını kayıpsız geçti.

İlk 2 sıradaki takımların puan kaybetmesiyle bu ekiplere yaklaşan Altay, maç fazlasıyla bugün birbirlerine rakip olacak GZT Giresunspor'un 3, Yılport Samsunspor'un 1 puan gerisinde yer alıyor.

Menemenspor karşılaşmasında takımının iki golünü kaydeden tecrübeli savunma oyuncusu İbrahim Öztürk, kariyerinde 20. golüne ulaştı. Tecrübeli futbolcu ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.

Siyah-beyazlı futbolcular 23 Mart Salı gününe kadar izin yapacak. Altay, lige verilecek aradan sonra 5 Nisan Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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